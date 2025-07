Klub-WM: Gefundenes Fressen! Ist Dembélé schon aus dem Rennen?

Das war nichts! Paris Saint-Germain und Ousmane Dembélé haben das Finale der Klub-WM gegen den FC Chelsea krachend mit 0:3 (0:3) verloren. Der Star-Stürmer blieb blass und stand danach in der Kritik.

Kein Spieler negativer als Dembélé bewertet

„Der Held des Halbfinales verpasste sein großes Spiel“, schrieb das Medium in seiner Einzelkritik und haderte: „In einem Spiel wie diesem, in dem er kaum Bälle bekam, hätte er sich zweifellos mehr im Spielaufbau zeigen müssen.“

„Nie Einfluss aus das Spiel der Pariser“

Weiter hieß es: „Der ehemalige Barcelona-Spieler kam selten in gute Positionen und hatte – mit Ausnahme einer guten Vorlage für Doué (18.) – nie Einfluss auf das Spiel der Pariser. Schlimmer noch, er war für den Ballverlust beim zweiten Gegentor verantwortlich." Zudem wurde auf die vergebene Großchance hingewiesen.

Dembélé gewann mit Paris die Meisterschaft, den französischen Pokal sowie erstmals in der Vereinsgeschichte die Champions League. An allen drei Titeln hatte der Angreifer mit seinen Toren und Vorlagen maßgeblichen Anteil. Wettbewerbsübergreifend schoss er in 52 Partien 35 Treffer und gab 16 Assists.