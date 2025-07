Klub-WM: Klopp will sich mit seiner Kritik reinwaschen - Kommentar

Vieles war nicht gut bei dieser Klub-WM . Spiele um 12.00 Uhr mittags anzupfeifen zum Beispiel – egal ob unter einem klimatisierten Dach oder in der prallen Sonne - ist grundsätzlich keine gute Idee. Vor allem nicht für jene Fans in den Gastgeberstädten, die tagsüber arbeiten müssen und damit vom Spielbesuch schon einmal ausgeschlossen waren.

Kritik an Klub-WM? Klopp versucht sich reinzuwaschen

Dass sich ausgerechnet „Kloppo“ als Klub-WM-Kritiker positioniert, liegt wohl auch daran, dass er versucht, sich nach seinem schwer verdaulichen Wechsel zu einem kalt kalkulierenden Fußballkonzern ein Stück weit wieder als Fußball -Traditionalist reinzuwaschen. Salzburg trat übrigens trotzdem an. Hätte „Kloppo“ korrigieren können.

Gezielte Ausbeutung von Red Bull

Was umgekehrt bedeutet, dass die landestypische Fußball-Identität gezielt zerstört wird. Stattdessen wird es also Einheitsfußball geben. Rein ökonomisch betrachtet ist das sinnvoll, fußballethisch aber zumindest fraglich.

Es ist wie in der Wirtschaftspolitik: Die reichen Industrieländer sind vor allem an den Rohstoffen – in diesem Fall den südamerikanischen, asiatischen oder afrikanischen Fußballtalenten – interessiert.