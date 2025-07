Ausgerechnet er! Traumtorschütze macht Chelseas WM-Finale klar

Der FC Chelsea hat das Finale der Klub-EM mit seinem Traumtorschützen Joao Pedro zu einem europäischen Endspiel gemacht. Die Blues bezwangen den brasilianischen Vertreter Fluminense aus Rio de Janeiro dank des Doppelpacks ihres Neuzugangs in einem gutklassigen Halbfinale 2:0 (1:0) und treffen im Kampf um den Titel auf Paris Saint-Germain oder Real Madrid.

Das Duell zwischen dem Bayern-Bezwinger und dem Dortmund-Schreck findet am Mittwoch ebenfalls in East Rutherford statt. Auch das Spiel um den goldenen Pokal am Sonntag (beide 21.00 Uhr) steigt im MetLife Stadium, dem Endspielstadion der WM der Nationalteams 2026.