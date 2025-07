Müller als Musiala-Ersatz? "Unangenehm"

Schließlich hatte es Musiala bei seiner Rückkehr in die Startelf im dramatischen Viertelfinale bei der Klub-WM gegen Paris Saint-Germain (0:2) schwer am Knöchel erwischt. Dem 22-Jährigen, der unglücklich mit Torwart Gianluigi Donnarumma zusammengeprallt war, droht erneut eine lange Pause.

Dass er als vorübergehender Ersatz seines "Erben" noch ein paar Monate dranhängen wird, ist sehr unwahrscheinlich. Stattdessen könnte es Müller in die USA ziehen. Partnerklub Los Angeles FC wirbt intensiv um den 35-Jährigen. "Jeder darf sich wünschen, was er will, dann schaun wir mal, was rauskommt", sagte Müller.