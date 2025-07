Nach Jota-Tod: Neto-Einsatz bei Klub-WM fraglich

Der tragische Unfalltod von Diogo Jota hat auch bei der Klub-WM für Entsetzen gesorgt - und könnte womöglich Auswirkungen auf die Spiele haben. So steht der Einsatz von Chelseas portugiesischem Angreifer Pedro Neto im Viertelfinale des englischen Topklubs gegen Palmeiras am frühen Samstagmorgen (3 Uhr MESZ) auf der Kippe.

„Es ist ganz Pedros Entscheidung“, sagte Chelsea-Trainer Enzo Maresca auf die Frage, ob Neto im Lincoln Financial Field in Philadelphia spielen werde. Der Stürmer, der im laufenden Wettbewerb bisher drei Tore in drei Spielen erzielt hat, spielte mit Jota in der portugiesischen Mannschaft. Die beiden spielten früher auch gemeinsam bei den Wolverhampton Wanderers.