Robbie Williams singt vor Finale der Klub-WM

Klub-WM: Showeinlagen rund um das Finale

Wie schon bei den K.o.-Spielen zuvor wird auch wieder Ringansager-Legende Michael Buffer mit seinem berühmten „Let‘s get ready to rumble“ die Teams auf den Rasen des New Yorker MetLife-Stadions bitten.

Wegen des überschaubaren Zuschauerinteresses, der hohen Temperaturen in den USA und der Belastungen für die Spieler stand die Klub-WM auch in der Kritik. Einen Tag vor dem Endspiel in New York war das Stadion noch nicht ausverkauft.