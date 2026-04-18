Hoeneß erhebt schweren Vorwurf wegen Musiala-Verletzung

Daniel Höhn 18.04.2026 • 21:15 Uhr Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß ist noch immer sauer über die schwere Verletzung, die sich Jamal Musiala bei der Klub-WM im vergangenen Sommer zugezogen hat. Er macht PSG-Torwart Gianluigi Donnarumma schwere Vorwürfe.

Auch fast ein Jahr, nachdem sich Bayern-Star Jamal Musiala bei der Klub-WM im Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain (0:2) schwer verletzt hat, ist Ehrenpräsident Uli Hoeneß immer noch erzürnt über die Szene.

„Als ich das gesehen habe damals, dieses, wie ich finde, brutale Foul von dem Donnarumma … Der kann nicht sagen, das wollte er nicht. Das war völliger Irrsinn, an der Strafraumgrenze so reinzugehen, mit seinen 110 Kilo“, sagte Hoeneß im Podcast „Auf eine weiß-blaue Tasse“.

Musiala? „Eine der schwersten Verletzungen, die man haben kann“

Der Torwart von PSG war Musiala bei dem Versuch, den Ball zu klären, in die Beine gerutscht, weshalb sich der Bayern-Profi einen Wadenbeinbruch inklusive Sprunggelenksluxation zugezogen und erst im Januar sein Comeback gegeben hatte.

„Das war eine der schwersten Verletzungen, die man haben kann. Deswegen dauerte das extrem lange“, erklärte Hoeneß: „Da ist das Gelenk aus der Pfanne gesprungen, das heißt, unser Arzt, Dr. Hahne, hat auf dem Platz noch das Gelenk zurückgebracht. Und bei diesem Prozess ist möglicherweise Knorpel ein bisschen beschädigt worden.“

Bei der Verletzung von Musiala müsse „man einfach hoffen, dass der Knorpel sich erholt, dass es keine Schmerzen gibt.“