U21-Länderspiel: Deutschland – Belgien heute LIVE im Free-TV, Stream & Ticker

Die U21 testet für die EM im kommenden Jahr. Das vorletzte Testspiel des Jahres findet heute gegen Belgien statt. So können Sie die Partie live im TV und Stream verfolgen.

Für die EM im nächsten Jahr in Albanien und Serbien ist die deutsche U21-Nationalmannschaft bereits qualifiziert. Am Freitag um 18 Uhr findet das erste von zwei noch ausstehenden Testspielen für dieses Jahr statt: Deutschland trifft in Essen auf Belgien.

„Es sind zwei wichtige Spiele gegen absolute Topteams. Beide Mannschaften haben sich ebenfalls als Gruppenerste für die EM qualifiziert und sind daher mögliche Gruppengegner für uns“, sagte Trainer Antonio Di Salvo vor dem Belgien-Spiel.

Paris Brunner trifft mit Deutschlands U21 auf Belgien Paris Brunner trifft mit Deutschlands U21 auf Belgien © IMAGO/Noah Wedel

So können Sie das U21-Duell Deutschland – Belgien heute live verfolgen:

TV: Pro7Maxx

Stream: Joyn, Pro7Maxx

Ticker: SPORT1

Gehirnerschütterung! Tresoldi fällt kurzfristig aus

Die prominentesten Namen im Kader für die beiden ausstehenden Testspiele sind wohl Paris Brunner (AS Monaco) und Dzenan Pejcinovic (VfB Stuttgart). Shootingstar Nicolò Tresoldi fällt nämlich kurzfristig aus. Der 22-Jährige zog sich nach einem Zusammenprall mit Hendry Blank im Training eine Gehirnerschütterung zu und soll am Freitag abreisen. Auch Blank erlitt eine Gehirnerschütterung. Zudem musste Torhüter Mio Backhaus vom SC Freiburg verletzt abreisen.

Stattdessen werde Dennis Seimen (VfB Stuttgart) beide Spiele gegen Belgien und am Dienstag in Kroatien beginnen. Torwart Hannes Hermann (Jahn Regensburg) und Stürmer Max Moerstedt (TSG Hoffenheim) wurden nachnominiert.

Auch auf Wael Mohya von Borussia Mönchengladbach muss Di Salvo verzichten – Mohya wurde von Klopp für die kommenden Nations-League-Spiele in den Kader der A-Nationalmannschaft berufen.

Deutsche U21 seit über einem Jahr ungeschlagen

Die U21 konnte die vergangenen acht Spiele für sich entscheiden und ist seit dem 10. Oktober 2025 ungeschlagen. Gegen Belgien hatte die deutsche U21 die letzten beiden Vergleiche im Rahmen der Qualifikation für die EM 2021 jeweils verloren (1:4 und 2:3).

Die U21-EM findet vom 16. Juni bis 3. Juli 2027 in Albanien und Serbien statt. Das Turnier dient gleichzeitig als Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele 2028 in Los Angeles. Die Gruppen werden am 26. November in Belgrad ausgelost.