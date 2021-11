Bayern II patzt in Regionalliga gegen Aubstadt - Vidovic und Motika treffen bei 3:3

Vor rund 800 Fans an der Grünwalder Straße geriet der Tabellenführer bereits früh in Rückstand. Michael Dellinger brachte die Gäste in der 12. Minute aus Kurzer Distanz in Führung. Nemanja Motika glich nach einer halben Stunde aus. Sein Abstauber aus kurzer Distanz war bereits der 15.Saisontreffer.