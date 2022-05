Klatsche statt Sieg: FC Bayern II muss Aufstiegstraum begraben

Der FCB, der vor dem Spiel seinen langjährigen Kapitän Nicolas Feldhahn verabschiedete, wollte nach dem Abstieg in der vergangenen Saison sofort wieder in die 3. Liga zurückkehren. Vor allem für die Entwicklung der eigenen Talente ist es wichtig, dass aufstrebende Youngster auf ihrem Weg nach oben auch in der zweiten Mannschaft Profifußball spielen können. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 3. Liga)