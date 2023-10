FC Bayern: Amateure mit Tore-Spektakel im Regionalliga-Duell gegen Bamberg

Neun Tore-Spektakel im Spiel der FC-Bayern-Amateure ! Die Reserve des Rekordmeisters hat den vierten Heimsieg in Folge eingefahren.

Dadurch verbesserten sich die Münchner in der Regionalliga-Bayern vom zehnten auf den siebten Platz, während Bamberg auf dem vorletzten Tabellenrang verharrt.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Bayern-Keeper Schneller: Comeback nach zwei Jahren

„Wir haben das Spiel hochverdient gewonnen, weil wir es in jeder Sekunde unter Kontrolle hatten. Viele Jungs waren unterwegs in der letzten Woche, der Kräfteverschleiß hat sich dann nach 60 Minuten bemerkbar gemacht, ansonsten war das eine tadellose Leistung“, so Seitz.