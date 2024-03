Bayern-Juwel leistet sich sein nächstes Vergehen

Der Mittelfeldspieler, der von Trainer Holger Seitz am Freitagabend überraschend in die Startelf beordert worden war, sah beim 2:0-Sieg gegen den DJK Vilzing in der Regionalliga Bayern nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote-Karte (61.).

Fernández seit 2023 bei Bayern

Fernández spielt seit Januar 2023 in den U-Mannschaften des FC Bayern - zunächst in der U17, dann in der U19, seit vergangenem Januar auch in der zweiten Bayern-Mannschaft.