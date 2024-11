Schweden-Juwel rettet Bayern

Schweden-Juwel Jonah Kusi-Asare hat den FC Bayern II vor einer Niederlage bei der SpVgg Bayreuth bewahrt. Der 17-Jährige erzielte am Freitagabend den späten Ausgleich für die Bayern (78.), nachdem Patrick Scheder die Bayreuther zuvor in Führung gebracht hatte (54.).

Schweden-Juwel im Winter zu Bayern

In der Regionalliga kommt er bislang auf ein Tor und zwei Vorlagen in fünf Spielen. In der Youth League erzielte der Mittelstürmer zwei Tore und gab zwei Vorlagen (neun Spiele).