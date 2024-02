Transfermarkt: Bayern holt umworbenes Top-Talent Kusi-Asare

Der Transfer von Top-Talent Jonah Kusi-Asare von AIK Solna zum FC Bayern ist perfekt. Die Münchner bestätigten den Wechsel am Deadline Day . Der Angreifer hat demnach einen langfristigen Vertrag bei den Bayern unterschrieben.

Kusi-Asare kommt vom schwedischen Klub AIK Solna und soll zunächst in der U19 der Bayern eingesetzt werden. Zuvor hatte die Berateragentur des 16-Jährigen via Instagram bereits Bilder des Youngsters mit Bayern-Sportdirektor Christoph Freund verbreitet.

„Ihm lagen einige Angebote vor, er hat sich aber ganz bewusst für den FC Bayern entschieden, weil wir ihn überzeugen konnten, wie wir ihn bei uns aufbauen und entwickeln wollen. Er bringt alle Voraussetzungen mit, ist technisch stark, schnell, groß, bereits in jungen Jahren körperlich sehr robust und hat einen hervorragenden Torabschluss“, sagte FCB-Sportdirektor Freund in der Klubmitteilung. Auch Manchester United und der FC Chelsea wurden als Interessenten an Kusi-Asare gehandelt.