Kuriose Wind-Szene! Krimi für Bayerns Amateure

SPORT1 06.12.2024 • 21:37 Uhr Die Bayern-Amateure gewinnen in einem Krimi gegen die Reserve des FC Augsburg. Erst in der Nachspielzeit gehen die Münchner erstmals in Führung.

Zum Jahresabschluss haben die Bayern-Amateure in einem Krimi-Duell gegen die Augsburger Reserve gewonnen. Erst in der Nachspielzeit sorgte Davide Dell‘Erba per Elfmeter für die erste Führung der Münchner (90.+7), bevor Jonathan Asp-Jensen zum 3:1-Endstand einschob (90.+11).

{ "placeholderType": "MREC" }

Beim Elfer kam es durch den starken Wind noch zu einer kuriosen Szene: Als Dell‘Erba den Strafstoß zum ersten Mal ausführend wollte, wurde der Ball vom Punkt weggeweht und der Schütze musste ihn noch einmal platzieren. Bayerns Mittelfeldspieler blieb dann aber trotzdem cool und brachte sein Team auf die Siegerstraße.

Durch den Sieg bei den Schwaben ist die junge Münchner Mannschaft in der Regionalliga Bayern näher an Spitzenreiter Schweinfurt herangerückt. Der Abstand an die Tabellenspitze beträgt jetzt nur noch einen Punkt.

Asp-Jensen gleicht für Bayern aus

Augsburgs Reserve, die von Ex-Bundesliga-Profi Tobias Strobl geleitet wird, war in der 27. Minute durch einen Kopfball des Uruguayers Juan Cabrera in Führung gegangen. Nach einer Ecke von Hendrik Hofgärtner hielt der 21-Jährige den Kopf hin und kam so zu seinem bereits zwölften Saisontor in der bisherigen Regionalliga-Saison.

{ "placeholderType": "MREC" }

Kurz vor der Pause glich Asp-Jensen - ebenfalls per Kopfball - für die Bayern aus. Die Vorlage für den 18 Jahre alten Dänen, der 2022 für 1,2 Millionen Euro nach München gewechselt war, hatte Mittelfeldspieler Kurt Rüger geliefert.

Irankunda holt vorentscheidenden Elfmeter heraus

Zur Halbzeit schien Bayerns Coach Holger Seitz die richtigen Worte gefunden zu haben: Seine junge Truppe kam gut aus der Kabine, konnte sich jedoch nicht belohnen.

Top-Talent Nestory Irankunda vergab direkt nach Wiederanpfiff eine vielversprechende Gelegenheit (46.), später drückte Noel Aséko Nkili den Ball nach einer perfekten Flanke des Australiers am Tor vorbei (72.).

Kurz vor Schluss hatte die Mannschaft von Trainer Seitz dann sogar Glück, Augsburgs Lukas Aigner traf nach einer Standard-Variante nur die Latte (90.). Kurz darauf foulte Hofgärtner Bayerns enteilten Irankunda, der vor der Saison für drei Millionen Euro Ablöse aus Australien verpflichtet worden war, allerdings im Strafraum und sah die Rote Karte.

{ "placeholderType": "MREC" }