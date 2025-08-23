Traumdebüt für Juwel des FC Bayern

Das nennt man mal ein Traumdebüt! Wisdom Mike hat beim 2:2-Remis der zweiten Mannschaft des FC Bayern in der Regionalliga Bayern gegen die SpVgg Bayreuth seinen Einstand mit einem tollen Tor gekrönt.
Traumdebüt für Bayern-Juwel
Wisdom Mike feiert gegen die SpVgg Bayreuth nach der Pause sein Debüt für die Bayern-Amateure. 25 Minuten später erzielt der 16-Jährige seinen ersten Treffer.
Das 16 Jahre alte Offensivjuwel, das nach der Pause für Tim Binder eingewechselt wurde, war in der 71. Minute nach einem Eckball zur Stelle und traf per Direktabnahme zum 1:1-Ausgleich.
Drei Minuten später hatte Mike, der 2022 von Borussia Mönchengladbach zum FC Bayern Campus gewechselt war und seinen Vertrag erst vor zwei Wochen bis 2027 verlängert hat, sogar die Führung auf dem Fuß, jagte den Ball jedoch knapp über das Tor.
Nach der neuerlichen Führung für die Gäste in der 79. Minute durch Doppelpacker Felix Heim, der bereits in der 21. Minute zugeschlagen hatte, rettete David Heindl dem Tabellendritten in der 89. Minute mit einem abgefälschten Schuss einen Zähler.