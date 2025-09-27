FC Bayern: Klatsche trotz Lennart Karl

SPORT1 27.09.2025 • 17:23 Uhr Die Zweitvertretung des FC Bayern unterliegt den Würzburger Kickers. Daran kann auch Bayern-Youngster Lennart Karl nichts ändern, der nur wenige Stunden nach dem Bundesliga-Spiel gegen Bremen erneut aufläuft.

Die Amateure des FC Bayern München haben am Samstag gegen die Würzburger Kickers den Kürzeren gezogen - trotz der Unterstützung von Supertalent Lennart Karl.

Die Zweitvertretung des deutschen Rekordmeisters unterlag zu Hause mit 1:3 (0:0). Würzburg sprang durch den Sieg auf Platz drei der Tabelle der Regionalliga Bayern.

Doppelter Wochenend-Einsatz für Karl

An der Münchner Niederlage konnte auch Bayerns Karl nichts ändern, der gerade einmal 16 Stunden nach seinem Auftritt im Bundesliga-Spiel der Bayern gegen Werder Bremen (4:0) auch am Samstag zum Einsatz kam.

Karl stand gegen Würzburg von Beginn an auf dem Rasen, Amateure-Trainer Holger Seitz nahm den Offensivspieler nach 66 Minuten vom Platz. Am Freitagabend war Karl in der 78. Minute für Michael Olise eingewechselt worden.

Für Würzburg trafen Eliot Muteba (57.), Daniel Hägele (61.) und Luke Hemmerich (65.). Den Münchner Ehrentreffer erzielte Artur Degraf in der vierten Minute der Nachspielzeit.

Auch Wisdom Mike doppelt im Einsatz

Neben Karl kam am Samstag auch Wisdom Mike erneut zum Einsatz.

Der 17-Jährige hatte am Freitag gegen Bremen sein Profi-Debüt gegeben und einen Tag später in der U19 des deutschen Rekordmeisters erheblichen Einfluss auf den 3:1-Sieg gegen Ulm genommen.