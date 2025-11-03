Deutliche Fan-Proteste! FC Bayerns Stadion-Plan sorgt für Ärger

Niklas Senger 03.11.2025 • 13:08 Uhr Die Fans der SpVgg Unterhaching reagieren mit einem Stimmungsboykott und Schmährufen auf einen geplanten Kauf des Hachinger Sportparks durch den FC Bayern München.

Der geplante Kauf des Unterhachinger Sportparks durch den FC Bayern München hat für Proteste beim Klub aus der Regionalliga Bayern gesorgt.

In der vergangenen Woche berichtete die Bild erstmals, dass das auf 7,5 Millionen Euro festgeschriebene Stadion im Münchner Süden kurz vor dem Verkauf stehe und die Verhandlungen mit dem FC Bayern bereits weit fortgeschritten seien.

Die Anhänger der SpVgg Unterhaching reagierten beim Heimspiel gegen die Würzburger Kickers am Freitag mit einem Stimmungsboykott auf die jüngsten Entwicklungen. In der ersten Halbzeit kam es zu einem stillen Protest. Anschließend folgten Schmährufe gegen den deutschen Rekordmeister sowie ein Spruchbanner mit der Aufschrift „Sportpark in Hachinger Hand“.

Proteste mitten in erster Krise von Unterhaching

Aus sportlicher Perspektive kommen die Proteste zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Gegen Würzburg verlor die Spielvereinigung mit 0:2 und blieb damit zum dritten Mal in Serie ohne Sieg.

In der Regionalliga Bayern büßte man somit eine souveräne Tabellenführung ein und liegt einen Punkt hinter der Zweitvertretung des 1. FC Nürnberg auf Rang zwei. Auch Würzburg schloss durch den Sieg am vergangenen Spieltag bis auf einen Punkt zu Unterhaching auf.

„Es haben alle einen Sieg nicht verdient“, reagierte Präsident Manfred Schwabl auf die Proteste der Fans und die Leistung der Spieler. Cheftrainer Sven Bender beurteilte den Stimmungsboykott ebenfalls kritisch und sagte: „Ich finde, dass die Jungs das in dieser Saison nicht verdient haben und es auch dem Spitzenspiel nicht gerecht wurde, dass es so ruhig war.“

FCB-Frauen bald im Sportpark?

Eigentümer des Stadions ist die Gemeinde Unterhaching, die das Stadion offenbar noch im November an den FC Bayern verkaufen könnte. Zuvor hatte der Regionalligist zwar ein Kaufinteresse angekündigt, aber eine Vorkaufsfrist im Sommer mangels ausreichender Finanzierungskonzepte verstreichen lassen.