Derbysieg! FC Bayern II gewinnt Topspiel

SPORT1 24.02.2026 • 21:49 Uhr Zum Jahresauftakt bezwingt die zweite Mannschaft des FC Bayern die SpVgg Unterhaching in der Regionalliga Bayern.

Derbysieg für die zweite Mannschaft des FC Bayern! Beim Auftakt ins neue Jahr hat das Team von Trainer Holger Seitz die SpVgg Unterhaching mit 1:0 (1:0) in der Regionalliga Bayern geschlagen.

Den Treffer des Tages erzielte Louis Richter bereits in der zwölften Minute. Nach einem weiten Einwurf von David Heindl und einem abgewehrten Abschluss von Guido Della Rovere musste der Angreifer den Ball nur noch einschieben.

Regionalliga Bayern: Rückschlag für Unterhaching

Richter machte sich mit seinem Treffer ein vorgezogenes Geburtstagsgeschenk, am Mittwoch feiert er seinen 20. Geburtstag.