Derbysieg! FC Bayern II gewinnt Topspiel

Derbysieg für die zweite Mannschaft des FC Bayern! Beim Auftakt ins neue Jahr hat das Team von Trainer Holger Seitz die SpVgg Unterhaching mit 1:0 (1:0) in der Regionalliga Bayern geschlagen.
Derbysieg! Bayern II gewinnt Topspiel
Louis Richter (l.) schießt den FC Bayern II zum Derbysieg
Den Treffer des Tages erzielte Louis Richter bereits in der zwölften Minute. Nach einem weiten Einwurf von David Heindl und einem abgewehrten Abschluss von Guido Della Rovere musste der Angreifer den Ball nur noch einschieben.
Regionalliga Bayern: Rückschlag für Unterhaching
Richter machte sich mit seinem Treffer ein vorgezogenes Geburtstagsgeschenk, am Mittwoch feiert er seinen 20. Geburtstag.
Unterhaching war über weite Strecken des Derbys harmlos und spielte sich kaum Torchancen heraus. Für den Tabellenzweiten ist die Niederlage ein Rückschlag im Aufstiegsrennen. Der Rückstand auf die Amateure des 1. FC Nürnberg, die Tabellenführer sind, beträgt sieben Zähler. Die Bayern-Amateure sind Sechster.