Bester Torjäger der Liga rettet FC Bayern ganz spät!

Die zweite Mannschaft des FC Bayern hat in der Regionalliga in letzter Minute eine Niederlage abgewendet. Die U23 des deutschen Rekordmeisters kam nach einem ganz späten Treffer im Heimspiel gegen den FC Memmingen zu einem 2:2 (0:2).
Toptorjäger rettet Bayern II spät
Die Münchner waren im ersten Durchgang durch einen Doppelschlag der Gäste in Rückstand geraten. Jakob Gräser (per Elfmeter in der 34. Minute) und Fabian Lutz (36.) ließen die Memminger jubeln. Doch nach der Hälfte drehte Bayerns bester Torjäger auf.
Anton Heinz brachte sein Team in der 62. Minute mit einem souverän verwandelten Strafstoß wieder heran. Auf sein 17. Saisontor folgte eine Drangphase der Hausherren, der 28-jährige Heinz traf kurz vor Ende der regulären Spielzeit den Pfosten. In Hälfte eins hatte er bereits einen 30-Meter-Freistoß knapp über die Latte gejagt.
Langer Ball, Chaos und Bayerns Goalgetter
In der sechsten Minute der Nachspielzeit belohnte sich der erfolgreichste Angreifer der Liga dann mit Saisontreffer Nummer 18. Nach einem letzten langen Ball herrschte Chaos in der Memminger Abwehr, Artur Degraf legte auf Heinz ab, der schlug zu.
Die Bayern liegen in der Tabelle damit weiter auf Rang sechs, die Chancen auf den Meistertitel und den damit verbundenen Aufstieg in die dritte Liga sind lange dahin. Der aktuelle Trend zeigt aber in die richtige Richtung, nur eins der letzten sechs Spiele wurde verloren (vier Siege).
Memmingen ist mit fünf Zählern Unterschied Neunter.
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