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FC Bayern: Nächste bittere Pleite für Amateure

Nächste bittere Pleite für Bayern II

Bayern II muss sich nach einer frühen Führung noch geschlagen geben. Auch gegen Ansbach kann die Elf von Holger Seitz nichts Zählbares mitnehmen.
Die Reserve des FC Bayern kassierte erneut eine bittere Pleite
Die Reserve des FC Bayern kassierte erneut eine bittere Pleite
© IMAGO/sportworld
Felix Kunkel
Bayern II muss sich nach einer frühen Führung noch geschlagen geben. Auch gegen Ansbach kann die Elf von Holger Seitz nichts Zählbares mitnehmen.

Trotz eines Blitzstarts haben die Amateure des FC Bayern in der Regionalliga Bayern erneut verloren. Die Reserve des deutschen Rekordmeisters unterlag am 29. Spieltag der SpVgg Ansbach mit 1:2 (1:0) und kassierte die erste Heimniederlage 2026.

Dabei hatte die Elf von Trainer Holger Seitz einen optimalen Start hingelegt: Julien Yanda traf bereits früh ins linke Eck (6.). Den Gästen gelang jedoch zunächst durch Ken Mata der Ausgleich (58.), bevor Dino Nuhanovic kurz vor Schluss die Partie drehte (87.).

Schon in der Vorwoche beim 1:2 gegen die Würzburger Kickers hatten die Bayern einen späten K.o. in der Schlussphase hinnehmen müssen.

FC Bayern: Amateure dominant, aber kaum Chancen

Dieses Mal starteten die Münchner dominant und spielbestimmend. Nach der frühen Führung flaute die Intensität allerdings etwas ab. Torchancen blieben Mangelware, dennoch behielten die FCB-Amateure mit mehr Ballbesitz die Kontrolle über das Spiel.

In der Tabelle liegt Bayern II nach der bitteren Niederlage mit 40 Punkten auf dem achten Platz. Ansbach kletterte durch den Sieg auf Rang zehn und weist ebenfalls 40 Zähler auf.

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