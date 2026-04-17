FC Bayern: Nächste bittere Pleite für Amateure

Felix Kunkel 17.04.2026 • 21:26 Uhr Bayern II muss sich nach einer frühen Führung noch geschlagen geben. Auch gegen Ansbach kann die Elf von Holger Seitz nichts Zählbares mitnehmen.

Trotz eines Blitzstarts haben die Amateure des FC Bayern in der Regionalliga Bayern erneut verloren. Die Reserve des deutschen Rekordmeisters unterlag am 29. Spieltag der SpVgg Ansbach mit 1:2 (1:0) und kassierte die erste Heimniederlage 2026.

Dabei hatte die Elf von Trainer Holger Seitz einen optimalen Start hingelegt: Julien Yanda traf bereits früh ins linke Eck (6.). Den Gästen gelang jedoch zunächst durch Ken Mata der Ausgleich (58.), bevor Dino Nuhanovic kurz vor Schluss die Partie drehte (87.).

FC Bayern: Amateure dominant, aber kaum Chancen

Dieses Mal starteten die Münchner dominant und spielbestimmend. Nach der frühen Führung flaute die Intensität allerdings etwas ab. Torchancen blieben Mangelware, dennoch behielten die FCB-Amateure mit mehr Ballbesitz die Kontrolle über das Spiel.