Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Regionalliga Bayern
Regionalliga Bayern
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
ERGEBNISSE
TEAMS
Regionalliga Bayern>

Talent des FC Bayern verletzt: Er hätte Lennart Karl ersetzen können

Bayern-Talent verletzt raus

Beim Spiel des FC Bayern II gegen die Würzburger Kickers muss ein Talent der Bayern-Amateure früh raus. Er verletzt sich ohne gegnerische Einwirkung.
Guido Della Rovere als Reservist der ersten Mannschaft
Guido Della Rovere als Reservist der ersten Mannschaft
© IMAGO/DeFodi Images
Moritz Pleßmann
Beim Spiel des FC Bayern II gegen die Würzburger Kickers muss ein Talent der Bayern-Amateure früh raus. Er verletzt sich ohne gegnerische Einwirkung.

Bitterer Augenblick für die Amateure des FC Bayern: Nach nur 15 Minuten musste Talent Guido Della Rovere verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

Der Italiener hatte sich im Regionalliga-Spiel gegen die Würzbürger Kickers ohne Gegnereinwirkung am linken Oberschenkel verletzt. Nach einem Konter der Gastgeber war der 18-Jährige mit nach hinten gesprintet, hatte sich dann wehgetan und war im eigenen Strafraum liegen geblieben.

Bayern-Talent stand schon im Profi-Kader

Torhüter Jannis Bärtl erkannte den Ernst der Lage und winkte sofort einen Betreuer auf das Feld. Della Rovere wurde daraufhin mehrere Minuten lang behandelt und schließlich ausgewechselt. Für ihn kam Mudaser Sadat in die Partie.

Della Rovere ist italienischer U19-Nationalspieler und in der zweiten Mannschaft des FC Bayern gesetzt. In 23 Partien gelangen ihm vier Tore und zehn Assists.

Beim 4:0-Sieg gegen Union Berlin Ende März gehörte er sogar dem Kader der Bundesliga-Mannschaft an, kam jedoch nicht zum Einsatz.

Nach dem Ausfall von Lennart Karl hätte Della Rovere ein Kandidat für den temporär frei werdenden Platz im Team von Cheftrainer Vincent Kompany sein können.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite