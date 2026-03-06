Erstaunliches Debüt beim FC Bayern

Benjamin Zügner 06.03.2026 • 22:08 Uhr Maycon Cardozo steht beim FC Bayern erstmals im Profikader - und darf nach einer guten Stunde direkt mitwirken.

Maycon Cardozo hat am Freitagabend sein Profi-Debüt für den FC Bayern gefeiert! Der 17-Jährige hatte überraschend beim 4:1-Sieg in der Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach im Kader gestanden - und durfte sich nach 61 Minuten gar über eine Einwechslung freuen.

Der nur 1,65-Meter große Brasilianer kam beim Zwischenstand von 3:0 für Rechtsverteidiger und Torschütze Konrad Laimer in die Partie (61.).

Seine Geschichte gleicht einer Märchenerzählung: Cardozo hatte erst vor wenigen Tagen einen Fördervertrag über mehrere Jahre in München unterschrieben. Der Brasilianer, der einen Teil seiner Kindheit in Thailand verbracht hat, schloss sich im April 2024 dem FC Bayern World Squad an.

FC Bayern: Cardozo von Makaay gecoacht

Dabei handelt es sich um eine internationale U19-Auswahl der Münchner, die vom Ex-Stürmer Roy Makaay betreut wird. Sie soll Spielern aus der ganzen Welt dabei helfen, den Traum vom Profifußball wahrzumachen.

In einigen Fällen erfüllten sich die Hoffnungen sogar bereits, einen Spieler für die erste Mannschaft der Bayern hat das Projekt aber bisher nicht hervorgebracht - bis zu diesem Freitagabend!

Anfang 2025 war Cardozo zur U17 der Bayern gestoßen, im folgenden Sommer ging es weiter zur U19. Seit Januar 2026 wirkt der Offensivspieler bei der zweiten Mannschaft mit.