Amateure des FC Bayern erkämpfen sich in Unterzahl einen Punkt

Julius Schamburg 08.05.2026 • 21:31 Uhr Die Amateure des FC Bayern kommen trotz Unterzahl zu einem Punktgewinn. Im letzten Heimspiel der Saison feiern gleich drei Youngster ihr Startelfdebüt.

Die Amateure des FC Bayern haben sich im letzten Heimspiel der Saison in Unterzahl ein 1:1-Remis gegen den VfB Eichstätt erkämpft.

Debütant Allen Junior Lambe brachte die Bayern in der 79. Minute spät in Führung; nach der Gelb-Roten Karte für Robert Deziel Jr. (74.) mussten sie die Partie in Unterzahl beenden. Wenig später glich Timo Meixner für die Gäste aus (83.).

FC Bayern II: Pavic gibt Startelfdebüt

Filip Pavic, der im März im Alter von 16 Jahren unter Vincent Kompany in der Champions League debütierte, gab sein Startelfdebüt in der Regionalliga.

Auch die beiden Youngster Bastian Assomo sowie Philipp von Taube durften erstmals von Beginn an ran.