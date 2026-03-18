FC Bayern: Wanner abgelöst! Youngster-Rekord bei Bayern!

Niklas Senger 19.03.2026 • 00:39 Uhr Filip Pavic stellt bei seinem Debüt einen neuen Rekord beim FC Bayern München auf. Auch Youngster Deniz Ofli feiert seinen Einstand als Profi. Die Bayern-Kabine reagiert mit Applaus.

Diesen Abend dürfte Filip Pavic nie wieder vergessen. Wie bereits im Hinspiel (6:1) zeigte der FC Bayern München auch im Rückspiel gegen Atalanta Bergamo (4:1) eine Machtdemonstration in der Champions League.

In der 72. Spielminute befand sich der FCB bereits ungefährdet auf dem Weg in Richtung Viertelfinale. Grund genug für Trainer Vincent Kompany, um für einen besonderen Moment zu sorgen.

Im Alter von nur 16 Jahren, einem Monat und 27 Tagen durfte Nachwuchsjuwel Pavic erstmals für die Profis des FC Bayern auflaufen – und das auch noch in der Champions League. Ein neuer Rekord!

Rekord beim FC Bayern! Pavic sogar jünger als Wanner

Kein Spieler der Münchner war zum Zeitpunkt seines Debüts in der Champions League jünger als Pavic. Auch nicht Paul Wanner, der im Oktober 2022 im Alter von 16 Jahren, neun Monaten und 19 Tagen in der Königsklasse gegen Viktoria Pilsen (4:2) auflief.

Wettbewerbsübergreifend verweist Wanner seinen CL-Nachfolger jedoch auf den zweiten Rang, was den Youngster-Rekord bei Bayern angeht. Bereits im Januar 2022 hatte Wanner (seit Sommer 2025 bei der PSV Eindhoven unter Vertrag) mit nur 16 Jahren und 15 Tagen in der Bundesliga sein Pflichtspiel-Debüt bei den Profis gegeben.

Pavic war 2019 an den Bayern-Campus gewechselt und durchlief seither die Jugendmannschaften des Rekordmeisters. Am Mittwochabend stand der Innenverteidiger nun zum ersten Mal im Profikader und durfte direkt rund 21 Minuten absolvieren. Auch der 18-jährige Deniz Ofli feierte sein Pflichtspieldebüt als Profi.

Bayern-Kabine applaudiert Youngsters

„Beide haben sich sehr solide eingefügt in das Spiel“, lobte Sportvorstand Eberl die Bayern-Youngster: „Du hast keinen großen Abfall gemerkt. Im Gegenteil: Sie haben ganz stabil weitergespielt. Dementsprechend ist das schön. Das ist genau der Weg, den wir gehen wollen. Den Jungs vom Campus zu zeigen, über den Weg und Training immer wieder mit den Jungs zu arbeiten, werden sie, wenn sie fleißig sind, ihren Einsatz bekommen.“

Auch Jan-Christian Dreesen, Vorstandsvorsitzender der Bayern, war glücklich: „Sie haben es gut gemacht. Wir haben ‘more to come’, würde ich sagen. Das zeigt, dass wir unsere Jugendarbeit gut machen.“

Trainer Kompany betonte: „Es ist nicht einfach, beim FC Bayern München Minuten zu bekommen. Ich glaube, Pavic trainiert fast schon ein Jahr bei uns – obwohl er so jung ist – irgendwann kommt die Möglichkeit und dann ist es schön für sie.“

„Es freut mich sehr für die beiden Jungs“, erklärte auch Aleksandar Pavlovic nach der Partie und meinte: „Die sind sehr jung und deswegen bin ich glücklich, dass sie jetzt ihr Debüt gegeben haben. Vor allem in der Champions League ist es nochmal einen Tick besonderer.“