FC Bayern: Saison-Aus für Youngster David Santos Daiber

Der FC Bayern München wird vorerst auf David Santos Daiber verzichten müssen. Wie der deutsche Rekordmeister am Montag bekanntgab, zog sich der 19-Jährige einen Muskelsehnenriss im linken Oberschenkel zu.
Saison-Aus für Bayern-Youngster
Der FC Bayern München muss mindestens bis Saisonende auf Youngster David Santos Daiber verzichten. Der 19-Jährige schnupperte bereits erste Bundesliga-Minuten.
David Santos Daiber fehlt dem FC Bayern vorerst
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Eine genaue Ausfallzeit nannten die Münchner nicht. Ein Einsatz in der Mitte Mai endenden Saison ist ausgeschlossen.
Portugiese kommt auf zwei Bundesliga-Einsätze
David Santos Daiber ist portugiesischer U19-Nationalspieler und wechselte 2016 in die Jugendabteilung des FC Bayern München. In der Hinrunde 2025/26 kam er noch in der U19 des FCB zum Einsatz, ab Januar 2026 sammelte er Einsätze bei den Amateuren in der Regionalliga Bayern.
Auch in der A-Mannschaft unter Cheftrainer Vincent Kompany kam der Portugiese in der Bundesliga schon zum Einsatz. Beim 4:0-Sieg in der Hinrunde gegen Heidenheim kam er auf 18 Minuten Spielzeit; am 6. März beim 4:1-Sieg gegen Mönchengladbach auf neun Minuten Einsatzzeit.