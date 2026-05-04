FC Bayern: Saison-Aus für Youngster David Santos Daiber

Maximilian Huber 04.05.2026 • 16:34 Uhr Der FC Bayern München muss mindestens bis Saisonende auf Youngster David Santos Daiber verzichten. Der 19-Jährige schnupperte bereits erste Bundesliga-Minuten.

Der FC Bayern München wird vorerst auf David Santos Daiber verzichten müssen. Wie der deutsche Rekordmeister am Montag bekanntgab, zog sich der 19-Jährige einen Muskelsehnenriss im linken Oberschenkel zu.

Eine genaue Ausfallzeit nannten die Münchner nicht. Ein Einsatz in der Mitte Mai endenden Saison ist ausgeschlossen.

Portugiese kommt auf zwei Bundesliga-Einsätze

David Santos Daiber ist portugiesischer U19-Nationalspieler und wechselte 2016 in die Jugendabteilung des FC Bayern München. In der Hinrunde 2025/26 kam er noch in der U19 des FCB zum Einsatz, ab Januar 2026 sammelte er Einsätze bei den Amateuren in der Regionalliga Bayern.