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Seit zehn Jahren beim FC Bayern: Talent erhält Profivertrag

Bayern-Talent bekommt Profivertrag

Der FC Bayern setzt weiter auf die eigene Jugend. Nun wird auch ein Talent gebunden, das schon seit einem Jahrzehnt im Verein ist.
Die Youngster Cassiano Kiala und David Daiber debütierten beim 4:0-Sieg gegen den 1. FC Heidenheim für den FC Bayern. Vincent Kompany erklärt, was von den Talenten in Zukunft zu erwarten ist.
Philipp Heinemann
Der FC Bayern setzt weiter auf die eigene Jugend. Nun wird auch ein Talent gebunden, das schon seit einem Jahrzehnt im Verein ist.

Der FC Bayern hat David Santos Daiber mit einem Profivertrag ausgestattet. Der 19-Jährige ist schon seit zehn Jahren beim deutschen Rekordmeister und wurde nun bis 2030 an den Verein gebunden.

„Es freut uns immer, wenn ein Spieler wie David beim FC Bayern Profi wird, der als ganz junges Talent zum Verein gekommen ist“, sagte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund.

Bei Santos Daiber handele es sich um einen spielintelligenten, ballsicheren und extrem zuverlässigen Mittelfeldspieler, „der durch das regelmäßige Training mit den Profis in den vergangenen Monaten noch einmal einen großen Entwicklungssprung gemacht hat. Wir trauen ihm viel zu.“

Daiber, der sogar schon Bayern-Ikone Thomas Müller beeindruckte, feierte im Dezember sein Bundesliga-Debüt für die Münchener. Der Portugiese war einst im Alter von neun Jahren vom TSV Milbertshofen zum FCB gekommen.

Dass er nun einen Profivertrag erhält, ist Teil der neuen Kaderstrategie der Bayern, die neben großen Stars immer mehr auf die Jugend setzen wollen.

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