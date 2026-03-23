Seit zehn Jahren beim FC Bayern: Talent erhält Profivertrag

Philipp Heinemann 23.03.2026 • 14:55 Uhr Der FC Bayern setzt weiter auf die eigene Jugend. Nun wird auch ein Talent gebunden, das schon seit einem Jahrzehnt im Verein ist.

Der FC Bayern hat David Santos Daiber mit einem Profivertrag ausgestattet. Der 19-Jährige ist schon seit zehn Jahren beim deutschen Rekordmeister und wurde nun bis 2030 an den Verein gebunden.

„Es freut uns immer, wenn ein Spieler wie David beim FC Bayern Profi wird, der als ganz junges Talent zum Verein gekommen ist“, sagte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund.

Bei Santos Daiber handele es sich um einen spielintelligenten, ballsicheren und extrem zuverlässigen Mittelfeldspieler, „der durch das regelmäßige Training mit den Profis in den vergangenen Monaten noch einmal einen großen Entwicklungssprung gemacht hat. Wir trauen ihm viel zu.“

Daiber, der sogar schon Bayern-Ikone Thomas Müller beeindruckte, feierte im Dezember sein Bundesliga-Debüt für die Münchener. Der Portugiese war einst im Alter von neun Jahren vom TSV Milbertshofen zum FCB gekommen.