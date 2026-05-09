Trainer des FC Bayern II hört auf

Trainerwechsel beim FC Bayern II: Ab der neuen Saison wird der bisherige Coach Holger Seitz nicht mehr an der Seitenlinie der Zweitvertretung des Rekordmeisters stehen. Das gab der Klub am Samstag bekannt.
Schluss für Bayern-Coach
Dies sei das Ergebnis konstruktiver Gespräche zwischen der sportlichen Leitung, der Campus-Führung und dem 51-Jährigen. Seitz soll dem Verein in anderer Funktion erhalten bleiben.
Kehrt Dante zum FC Bayern zurück?
Einen Nachfolger wollen die Bayern zeitnah bekannt geben. Zuletzt galt – wie von SPORT1 berichtet – Ex-Profi Dante als Favorit auf den Posten. Auch der Co-Trainer des Brasilianers soll schon feststehen. Wie Sky berichtet, wird Babak Keyhanfar ab Sommer Dantes Assistent werden. Der 41-Jährige war bereits Co-Trainer von Daniel Svensson bei Mainz 05 und Union Berlin. Aktuell ist er ohne Verein.
Jochen Sauer, Direktor Nachwuchsentwicklung, würdigte Seitz‘ Arbeit in der Klubmitteilung: „Holger hat nicht nur als Trainer unserer zweiten Mannschaft einen großen Anteil an der Erfolgsgeschichte unseres Campus. Er hat viele Spieler im Übergangsbereich auf den Weg in den Männerfußball begleitet und weiterentwickelt.“
Seitz, der mit seinem Team am Freitagabend im letzten Heimspiel der Saison ein 1:1 gegen den VfB Eichstätt geholt hatte, sagte: „Das war heute sehr emotional für mich. Das hat mir gezeigt, dass die Fans und ich eine besondere Verbindung haben. Auch zum letzten Mal in diesem Stadion, in dem ich wirklich alles erlebt habe, was den Fußball ausmacht, auf der Trainerbank gesessen zu haben, war sehr bewegend.“
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