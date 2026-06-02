FC Bayern: "Ein Kapitän aus dem Bilderbuch"

Reinhard Franke 02.06.2026 • 21:58 Uhr Der Brasilianer Dante wird beim FC Bayern neuer Trainer der U23-Mannschaft. Für einen früheren Weggefährten "ist er genau der richtige Mann für diese Aufgabe".

Ein Publikumsliebling kehrt zum FC Bayern zurück: Der frühere Verteidiger Dante übernimmt beim deutschen Rekordmeister den Posten als Trainer der U23-Mannschaft in der Regionalliga. Das gab der Klub am Dienstagvormittag bekannt.

Für den Brasilianer, der am Freitag noch sein letztes Spiel für OGC Nizza bestritten hat, ist es nach seiner aktiven Spielerkarriere die erste Trainerstation. Er folgt auf den bisherigen U23-Coach Holger Seitz. „Ich freue mich unglaublich auf diese Aufgabe bei meinem früheren Verein FC Bayern und möchte mich bei den Verantwortlichen für das mir entgegengebrachte Vertrauen bedanken“, wird der 42-Jährige in einer ersten Stellungnahme des Vereins zitiert.

Ein früherer Weggefährte Dantes, der ehemalige Nizza-Profi Flavius Daniliuc, der ebenfalls für den FC Bayern II spielte und heute Innenverteidiger beim FC Basel ist, schwärmt bei SPORT1 regelrecht vom neuen Bayern-Coach.

Daniliuc über Dante: „Kapitän aus dem Bilderbuch“

„Was mir bei Dante als Allererstes in den Kopf kommt, sind seine Leader-Qualitäten. Er war ein Kapitän aus dem Bilderbuch – egal ob auf dem Platz oder daneben. Selbst verletzt hat er die Mannschaft geführt, war immer ein Anker in der Kabine. Solche Spieler gibt es selten. Und genau deshalb hat Nizza auch so lange an ihm festgehalten“, sagt der 25-Jährige.

Der Österreicher rumänischer Abstammung fügte hinzu: „Dante hat eine unglaubliche Ausstrahlung. Er bringt Menschen zusammen, ohne laut zu sein – und genau diese Art natürlicher Autorität kann im Trainerjob extrem wertvoll sein.“

Nächste Karrierestufe für Dante

Auch die nächste Karrierestufe traut er seinem ehemaligen Mitspieler ohne Weiteres zu: „Absolut. Er hat schon als Spieler begonnen, sich intensiv mit dem Trainerjob zu beschäftigen. Man hat damals schon gemerkt, wie sehr ihn das interessiert hat. Für mich ist er genau der richtige Mann für diese Aufgabe.“

Wird Dante in München also erneut zur Erfolgsstory? Als Spieler holte er etliche Titel (unter anderem die Champions League und dreimal das Double) und entwickelte sich zum Publikumsliebling.

Ex-Dante-Kollege wurde bei Bayern groß

Daniliuc hat in seiner Karriere bereits Einblicke in einige der größten Fußball-Adressen Europas bekommen. Er spielte in der Jugend von Real Madrid, später beim FC Bayern München, anschließend in Nizza sowie in Italien bei US Salernitana und Hellas Verona. Heute steht der Abwehrspieler beim FC Basel unter Vertrag.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Die entscheidendste Phase seiner persönlichen Entwicklung habe jedoch in München stattgefunden: „Beim FC Bayern bin ich erwachsen geworden“, erklärte der Österreicher. Am Campus habe er nicht nur sportlich, sondern auch menschlich große Schritte gemacht.