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FC Bayern: Debüt von Dante geht schief - Eberl und Kompany sehen zu

Dantes Pflichtspieldebüt missglückt

Die Amateure des FC Bayern verlieren das erste Saisonspiel. Dantes Debüt missglückt - Max Eberl und Vincent Kompany sehen zu.
Sechs Jahre nach seinem Abgang ist Dante zurück beim FC Bayern. Diesmal allerdings nicht mehr als Spieler, sondern als neuer Trainer der Bayern-Amateure.
Julius Schamburg
Die Amateure des FC Bayern verlieren das erste Saisonspiel. Dantes Debüt missglückt - Max Eberl und Vincent Kompany sehen zu.

Das Pflichtspieldebüt von Dante als Trainer der Amateure des FC Bayern ist missglückt!

Zum Saisonauftakt in der Regionalliga Bayern verloren die Münchner vor den Augen von Sportvorstand Max Eberl und Profi-Cheftrainer Vincent Kompany mit 0:1 (0:0) gegen Aufsteiger SC Eltersdorf.

FC Bayern: Niederlage für Dante bei Debüt

Leon Benedict Sommer erzielte in der 87. Minute den entscheidenden Treffer für Eltersdorf. Vergangene Saison hatte seine Mannschaft noch in der Bayernliga Nord gekickt.

Mit Rayan Moumouni, Jakob Horvath, Matteo Maric und Chris Aaron Afanou feierten am Freitag gleich vier Nachwuchsakteure der Münchner ihr Debüt in der Regionalliga Bayern.

Dante musste bei seinem Pflichtspieldebüt als Trainer also direkt eine Niederlage einstecken. Der Brasilianer hatte im Sommer seine aktive Karriere als Spieler bei dem OGC Nizza beendet. Von 2012 bis 2015 spielte der Verteidiger für den FC Bayern.

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Auch die vier Freundschaftsspiele in der Saisonvorbereitung hat Dante mit Bayern II allesamt verloren.

Kommende Woche steht für die Amateure dann das erste Auswärtsspiel der Spielzeit an. Am Freitag, 31. Juli, ab 19 Uhr steht das Gastspiel bei Wacker Burghausen an.

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