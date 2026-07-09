Spielplan fix! Dann findet Bayern gegen 1860 statt

Niklas Trettin 09.07.2026 • 13:16 Uhr Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) hat den Rahmenspielplan für die Saison 2026/27 in der Regionalliga Bayern veröffentlicht. Damit steht nun fest, wann die FC Bayern Amateure auf den TSV 1860 München treffen werden.

Gut zwei Wochen vor dem Saisonauftakt zwischen dem TSV Aubstadt und dem 1. FC Schweinfurt 05 (23. Juli) hat der Bayerische Fußball-Verband den Rahmenspielplan für die Regionalliga Bayern 2026/27 veröffentlicht. Damit haben nun auch die Amateure des FC Bayern Klarheit.

Für die Mannschaft des neuen Cheftrainers Dante beginnt die Spielzeit am 24. Juli mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger SC Eltersdorf. Es ist bereits die sechste Saison in Folge, in der die Münchner in Bayerns höchster Spielklasse antreten.

Ein besonderer Termin steht Mitte Oktober im Kalender: Am 15. Spieltag (17. Oktober) kommt es zum mit Spannung erwarteten Stadtderby gegen den TSV 1860 München – das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams seit 2021. Das Rückspiel ist für den 23. oder 24. April angesetzt. Nach der Insolvenz und dem Zwangsabstieg muss 1860 diese Saison in der Regionalliga antreten.

So starten die Bayern in die Saison

Für die zweite Mannschaft des FC Bayern hält der Spielplan gleich zu Beginn einige anspruchsvolle Aufgaben bereit. Nach dem Heimspiel gegen Aufsteiger SC Eltersdorf warten mit SV Wacker Burghausen (31. Juli) und dem 1. FC Schweinfurt 05 (9. August) an den folgenden beiden Spieltagen zwei der ambitioniertesten Mannschaften der Liga.