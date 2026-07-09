Spielplan fix! Dann findet Bayern gegen 1860 statt

Gut zwei Wochen vor dem Saisonauftakt zwischen dem TSV Aubstadt und dem 1. FC Schweinfurt 05 (23. Juli) hat der Bayerische Fußball-Verband den Rahmenspielplan für die Regionalliga Bayern 2026/27 veröffentlicht. Damit haben nun auch die Amateure des FC Bayern Klarheit.
München-Derby terminiert
Für die Mannschaft des neuen Cheftrainers Dante beginnt die Spielzeit am 24. Juli mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger SC Eltersdorf. Es ist bereits die sechste Saison in Folge, in der die Münchner in Bayerns höchster Spielklasse antreten.
Ein besonderer Termin steht Mitte Oktober im Kalender: Am 15. Spieltag (17. Oktober) kommt es zum mit Spannung erwarteten Stadtderby gegen den TSV 1860 München – das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams seit 2021. Das Rückspiel ist für den 23. oder 24. April angesetzt. Nach der Insolvenz und dem Zwangsabstieg muss 1860 diese Saison in der Regionalliga antreten.
So starten die Bayern in die Saison
Für die zweite Mannschaft des FC Bayern hält der Spielplan gleich zu Beginn einige anspruchsvolle Aufgaben bereit. Nach dem Heimspiel gegen Aufsteiger SC Eltersdorf warten mit SV Wacker Burghausen (31. Juli) und dem 1. FC Schweinfurt 05 (9. August) an den folgenden beiden Spieltagen zwei der ambitioniertesten Mannschaften der Liga.
Den Schlusspunkt der Saison setzt die U23 des Rekordmeisters am 22. Mai mit einem Heimspiel gegen die SpVgg Ansbach 09. Weil die Regionalliga Bayern in der kommenden Spielzeit mit 19 Mannschaften an den Start geht, hat jedes Team – und damit auch der FC Bayern II – im Saisonverlauf zwei spielfreie Wochenenden.