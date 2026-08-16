16-Jähriges Bayern-Juwel leitet Dantes Premieren-Sieg ein

Johannes Vehren 29.08.2026 • 16:46 Uhr Die zweite Mannschaft des FC Bayern holt am fünften Spieltag ihren ersten Saisonsieg. Für Coach Dante ist es der erste Pflichtspiel-Sieg als Trainer der Bayern-Amateure.

Befreiungsschlag für den FC Bayern II! Die Mannschaft von Trainer Dante hat am Samstagnachmittag mit 2:0 (1:0) gegen den FV Illertissen gewonnen. Für das Regionalliga-Team ist es der erste Saisonsieg am fünften Spieltag – ebenso war es der Premieren-Erfolg für den brasilianischen Coach, der die Münchner Amateure im Sommer übernommen hatte.

Das 16 Jahre alte Juwel Bastian Assomo brachte seine Mannschaft in der 21. Minute in Front. Es war sein zweiter Saisontreffer. Nur ein paar Augenblicke später wurde Illertissens Odin Redier wegen einer Notbremse vom Platz gestellt, sodass die Hausherren den weiteren Spielverlauf in Unterzahl absolvieren mussten.

Erster Saisonerfolg für Bayern II

In der 72. Minute sorgte das Dante-Team dann für die Entscheidung: Assomo und Benno Schmitz kombinierten sich stark durch, ehe Schmitz präzise auf Anton Heinz flankte, der zum 2:0 einnickte. Mit dem ersten Saisonerfolg haben die Bayern vier Punkte auf ihrem Konto und belegen den 15. Platz. Illertissen liegt mit elf Punkten auf Rang vier.