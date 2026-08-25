Dante in der Krise beim FC Bayern

Niklas Trettin 25.08.2026 • 20:33 Uhr Die Amateure des FC Bayern und ihr neuer Trainer Dante kommen in der Regionalliga einfach nicht in Schwung. Auch im vierten Spiel gibt es keinen Sieg.

Nächster Rückschlag für die Amateure des FC Bayern: Unter dem neuen Trainer Dante wurde am Dienstagabend auch das vierte Spiel in der Regionalliga Bayern nicht gewonnen. Diesmal unterlag das Team dem FC Memmingen mit 1:2.

In der ersten Halbzeit sorgten Maximilian Dolinski (16.) und Constantin Kresin (18.) mit einem schnellen Doppelschlag für die Führung der Gäste. Allen Junior Lambé gelang nach dem Seitenwechsel zwar der Anschlusstreffer für die Münchner (47.), für mehr reichte es aber nicht.

Bayerns Zweitvertretung steht auf einem Abstiegsplatz

Dante muss somit weiterhin auf den ersten Erfolg als Trainer der Bayern-Amateure warten. Zunächst gab es im Liga-Betrieb zwei Niederlagen gegen den SC Eltersdorf (0:1) und Wacker Burghausen (0:2). Beim 1:1 gegen den 1. FC Schweinfurt holte die Mannschaft wenigstens einen Punkt.