Neuer Job für Julia Simic

SPORT1 26.08.2026 • 12:07 Uhr Julia Simic übernimmt eine neue Aufgabe beim 1. FC Nürnberg. Die frühere Nationalspielerin verstärkt ab sofort das Trainerteam der U23 und bleibt parallel in weiteren Funktionen aktiv.

Julia Simic wird Co-Trainerin der U23 des 1. FC Nürnberg. Das teilte der Zweitligist am Mittwoch mit. Die ehemalige Nationalspielerin und gebürtige Nürnbergerin unterstützt künftig Cheftrainer Andreas Wolf im täglichen Trainingsbetrieb der Regionalliga-Mannschaft und übernimmt zudem Aufgaben in der Spielanalyse.

Die Verpflichtung der 37-Jährigen folgt auf die Umstrukturierung im Trainerstab, nachdem Dominik Tekeser als Übergangskoordinator stärker in organisatorische Abläufe sowie in die Arbeit bei den Profis eingebunden wurde. Nürnberg suchte daraufhin eine Verstärkung für Wolfs Team.

Simic bleibt auch für die Schweiz und als TV-Expertin tätig

Simic bringt bereits Erfahrung als Trainerin mit. Nach Stationen im Frauenfußball beim DFB und bei Eintracht Frankfurt wechselte sie als Co-Trainerin zur Schweizer Frauen-Nationalmannschaft. Diese Funktion wird sie ebenso weiter ausüben wie ihre Tätigkeit als TV-Expertin.

„Ich fühle mich der Stadt, der Region und dem Verein seit jeher eng verbunden und möchte dabei helfen, unsere Talente bestmöglich zu entwickeln und sie auf den nächsten Schritt vorzubereiten“, sagte Simic zu ihrer neuen Aufgabe.

Bereits am Mittwoch soll die frühere Bundesliga-Spielerin erstmals mit der Nürnberger U23 auf dem Trainingsplatz stehen.