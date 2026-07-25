Simic von Klopp begeistert: "Ich hatte drei bis vier Mal Gänsehaut"

Daniel Höhn 25.07.2026 • 13:27 Uhr Jürgen Klopp ist neuer Bundestrainer. TV-Expertin Julia Simic zeigt sich von der Vorstellung sehr angetan.

TV-Expertin Julia Simic hat sich vom Amtsantritt des neuen Bundestrainers Jürgen Klopp total begeistert gezeigt.

„Ich habe mir die Pressekonferenz live angehört und hatte drei bis vier Mal Gänsehaut. Mich persönlich bekommt er als Typ“, sagte Simic bei Sky: „Ich persönlich nenne ihn Anzünder und das meine ich nur positiv. Er schafft es einfach, sein Umfeld anzuzünden.“

„Klopp kommt in diesen Raum und nimmt alle mit“

Sie „finde Jürgen Klopp unheimlich besonders und passend für dieses Traineramt, weil er alles mitbringt. Seine Altersstruktur, sein Erfahrungswert, seine Expertise, seine Erfolge und natürlich auch sein Typ und die Aura. Er kommt in diesen Raum und nimmt alle mit.“

Simic betonte: „Es wird wichtig sein, schnell eine Achse festzulegen. Für mich gibt es eine gute Achse. Es gibt Jonathan Tah und Joshua Kimmich. Es gibt Kai Havertz in dieser Mannschaft, der noch mehr in diese Rolle wachsen darf und muss.“

„Dann wird man bauen“, so Simic weiter, „Es gibt genügend Positionen, die es jetzt zu füllen gibt. Aber es ist noch zu früh, sich jetzt auf Namen festzulegen.“

Simic schwärmte zuletzt bereits von Klopp

Bereits vor ein paar Wochen hatte sich Simic in WM Aktuell auf SPORT1 positiv zu Klopp geäußert. Er könne das, weil „er breite Schultern hat, ein Lächeln, das jeden mitnimmt und begeistert, und auch eine ganz klare Art. Wenn Jürgen Klopp etwas sagt, dann ist es gesetzt.“

Simic führte mit Blick auf den Zeitpunkt zu Klopps Amtsantritt aus: „Er hat ein bisschen Zeit bis zum nächsten großen Turnier. Er kann jetzt die Weichen stellen, viel in die Stadien gehen und sich viele Spieler angucken – was man Julian Nagelsmann vorgeworfen hat.“

Klopp „kann im Moment nur gewinnen“

An dem Punkt, an dem der deutsche Fußball aktuell stehe, gebe es niemand Besseres als Klopp: „Er kann im Moment nur gewinnen.“