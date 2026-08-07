Regionalliga heute live im Smart-TV und Stream: 1860 München - Augsburg II - Gelingt Sechzig ein Heim-Erfolg zur Premiere?

SPORT1 07.08.2026 • 16:00 Uhr 1860 München feiert in der Regionalliga Bayern seine Heim-Premiere gegen Augsburg II. SPORT1 erklärt, wo sie das Spiel im TV und Stream verfolgen können.

1860 München feiert seine Heimpremiere in der Regionalliga Bayern.

Nach dem Zwangsabstieg treffen die Münchner Löwen am dritten Spieltag der laufenden Saison im heimischen Grünwalderstadion auf die zweite Mannschaft des FC Augsburg. Anpfiff der Partie am Freitag ist um 19 Uhr.

So verfolgen Sie 1860 München – Augsburg II live im TV und Stream

TV: –

– Stream: br24.de; ARD-Mediathek

1860 fiebert Heimpremiere entgegen

Am ersten Spieltag der laufenden Saison hatten die Löwen noch spielfrei. Am 1. August folgte dann die Regionalliga-Premiere auswärts in Schweinfurt (2:2). Nun soll der erste Sieg folgen.

„Jeder Spieler ist heiß, da brauche ich keinen groß zu motivieren, weder die Jungen noch die Erfahrenen“, sagte Löwen-Trainer Alper Kayabunar auf der Pressekonferenz am Donnerstag: „Wir haben die letzten zwei Wochen zu spüren bekommen, wie mega groß die Unterstützung ist. Das wird im Heimspiel sicher nochmals getoppt.“