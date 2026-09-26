1860 München kassiert erste Niederlage

Kein Rot?! Hier hätte sich das 1860-Schicksal ändern können

Erstmals in dieser Saison gehen die Münchner Löwen in der Regionalliga Bayern als Verlierer vom Platz.

Ein Traumtor hat im zehnten Spiel die erste Liga-Niederlage des TSV 1860 München in der Regionalliga Bayern besiegelt. Bei Wacker Burghausen verloren die Löwen mit 1:3 (1:1) und fielen in der Tabelle hinter die Gastgeber auf Rang sechs zurück.

Jannis Turtschan (17.), Maximilian Schuhbauer (76.) und Benedikt Schwarzensteiner (89.) trafen für die Hausherren. Emre Erdogan (39.) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Gäste.

Florian Niederlechner kassierte mit 1860 München einen Dämpfer Florian Niederlechner kassierte mit 1860 München einen Dämpfer © IMAGO/HMB-Media

„Wie einst Matthäus!“ Reporter flippt bei Traumtor gegen 1860 München aus

Besonders sehenswert war der Treffer zum Endstand: Innenverteidiger Schwarzenberger traf per eingesprungener Direktabnahme. „Ein Scherenschlag! Jetzt klappt alles bei Burghausen! Wie einst der Matthäus! Wahnsinn!“, rief BR-Kommentator Marcel Seufert.

Experte Benjamin Lauth zog ebenfalls den Hut. „Kann man nicht besser machen, könnte auch die Nummer zehn auf dem Trikot haben. Er ist Innenverteidiger, da spricht eigentlich gar nichts dafür, aber den hat er wahnsinnig gut gemacht.“

Durch die erste Niederlage der Sechziger nach dem Zwangsabstieg aus der 3. Liga rückte das Verfolgerfeld in der Tabelle enger zusammen. Am Freitag hatte der FC Bayern II mit einem spektakulären 4:3-Erfolg gegen Schwaben Augsburg den Anschluss an die obere Tabellenhälfte geschafft. Die Bayern-Amateure liegen nur drei Punkte hinter den Löwen.