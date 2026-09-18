Bayern-Supertalent Binder feiert Traum-Comeback

Der FC Bayern II gewinnt am Freitagabend in Aubstadt. Das Team um Cheftrainer Dante siegt und bejubelt einen Treffer von Youngster Tim Binder.

Brustlöser für die Amateure des FC Bayern München: Durch einen 2:0-Sieg gegen den TSV Aubstadt hat sich die Zweitvertretung des deutschen Rekordmeisters ein wenig Luft im Tabellenkeller der Regionalliga Bayern verschafft.

Das Team um Cheftrainer Dante bejubelte am Freitagabend den dritten Saisonsieg im neunten Ligaspiel und sprang vorübergehend auf Platz elf. Der 19 Jahre alte Franzose Noah Codjo-Evora hatte Bayern II in der 40. Minute in Führung gebracht. Youngster Tim Binder setzte kurz vor Spielende den Schlusspunkt (90.+1).

Binder trifft beim Comeback

Binder hatte große Teile der Saisonvorbereitung mit den Bayern-Profis absolviert und zählt in der Zweitvertretung zu den absoluten Leistungsträgern. Der 19-Jährige hatte erst Ende August einen Muskelfaserriss erlitten und gegen Aubstadt sein Comeback gegeben. Binder setzte in der Nachspielzeit einen unwiderstehlichen Sololauf an, ließ seine Gegenspieler stehen und überwand den gegnerischen Torhüter zum 2:0.

Am kommenden Freitag empfangen die Bayern-Amateure die Schwaben Augsburg. Aubstadt trifft am nächsten Spieltag auf den FC Augsburg II.