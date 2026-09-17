Bayern-Coach Seitz wechselt zu Haching

Nach über einem Jahrzehnt im Nachwuchsbereich des FC Bayern beginnt für Holger Seitz ein neues Kapitel - er wird Cheftrainer bei einem Regionalligisten.

Holger Seitz verlässt den Nachwuchsbereich des FC Bayern nach elf Jahren und wird neuer Cheftrainer der SpVgg Unterhaching. Das bestätigten beide Vereine offiziell.

Bei den Bayern hatte Seitz elf Jahre lang in unterschiedlichen Funktionen am Campus gearbeitet, zuletzt war er Trainer der zweiten Mannschaft. Von dieser hatte er sich bereits zum Ende der vergangenen Saison verabschiedet, mittlerweile wird das Team von Ex-Profi Dante betreut.

In Unterhaching galt der 51-Jährige schon länger als Wunschkandidat, er folgt auf Sven Bender, dessen Abschied im Juli bekannt gegeben worden war. Mit Co-Trainer Benny Schwarz wird er durch einen ehemaligen Haching-Spieler unterstützt. Zuletzt agierte Janek Frensch als Interimslösung.

Bayern trifft schon bald auf Ex-Trainer

„Mit Holger Seitz bekommen wir einen Trainer, der die Regionalliga Bayern sehr gut kennt und über viele Jahre bewiesen hat, dass er junge Spieler entwickeln und an den Herrenbereich heranführen kann. Zudem ist Holger ein Trainer aus der Region, der den bayerischen Fußball und die Anforderungen hier bestens kennt. Das passt sehr gut zu unserem Weg und zu unserer Philosophie bei der Spielvereinigung“, erklärte Haching-Präsident Manfred Schwabl.

Schon am 9. Oktober wird Seitz ein Wiedersehen mit seinem langjährigen Arbeitgeber feiern, dann kommt es am 13. Spieltag der Regionalliga Bayern zum sogenannten S-Bahn-Derby zwischen der Spielvereinigung und den Amateuren des FCB.

„Dass ausgerechnet an meinem Geburtstag gleich das erste Aufeinandertreffen in dem Stadion stattfindet, mit dem ich in meiner bisherigen Karriere gefühlsmäßig am meisten verbinde, ist eine kuriose Geschichte. Ich hatte beim FC Bayern eine einzigartige Zeit und bin dem Verein zutiefst dankbar“, erklärte Seitz.