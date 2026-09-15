Heute live: Legt 1860 nach?

Der TSV 1860 München gastiert heute in der Regionalliga Bayern bei der Zweitvertretung von Greuther Fürth. SPORT1 zeigt Ihnen, wie Sie die Partie live verfolgen können.

Für den TSV 1860 München geht es am Dienstagabend mit der nächsten Auswärtsaufgabe weiter. Am 9. Spieltag der Regionalliga Bayern gastieren die Löwen bei der zweiten Mannschaft der SpVgg Greuther Fürth. Anpfiff im Sportpark Ronhof ist um 19 Uhr.

Die Münchner reisen dabei weiterhin ungeschlagen an. Nach sieben absolvierten Ligaspielen kassierte die Mannschaft noch keine Niederlage, ließ durch vier Unentschieden allerdings auch einige Punkte liegen.

Regionalliga Bayern: Greuther Fürth II – TSV 1860 München heute live im Free-TV:

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Für Auftrieb sorgte zuletzt allerdings der vergangene Spieltag. Gegen den TSV Schwaben Augsburg feierten die Münchner einen souveränen 3:0-Erfolg und hielten damit den Kontakt zur Spitzengruppe.

Mit 13 Punkten belegt 1860 derzeit den sechsten Tabellenplatz. Spitzenreiter TSV Buchbach liegt zwar bereits sieben Zähler vor den Löwen, hat aber auch eine Partie mehr absolviert. Die Rollen für das Duell in Fürth scheinen damit klar verteilt. Während die Münchner den Blick nach oben richten, kämpft die zweite Mannschaft der SpVgg Greuther Fürth derzeit um den Anschluss ans Tabellenmittelfeld.

Das Kleeblatt hat bislang erst sechs Punkte gesammelt und findet sich im unteren Bereich der Tabelle wieder. Entsprechend reist 1860 als Favorit in den Sportpark Ronhof.