Nächster Rückschlag für Dantes Bayern

Die Amateure des FC Bayern lassen wichtige Punkte liegen und werden von Verletzungssorgen geplagt. Trainer Dante hadert. Auch 1860 München spielt nur remis.

Nächster Dämpfer für Dante und Bayern II: Die Amateure der Münchner sind am Dienstag nicht über ein 0:0 gegen den FC Augsburg II hinausgekommen und haben dabei auch noch verletzungsbedingt wechseln müssen.

Vor den Augen von Sportdirektor Christoph Freund konnte die Zweitvertretung der Bayern ihre spielerische Überlegenheit nicht in Tore ummünzen und ließ dabei eine Vielzahl an hochkarätigen Chancen aus.

Dante ist mit Bayern II gegen den FC Augsburg II nicht über ein Unentschieden hinausgekommen Dante ist mit Bayern II gegen den FC Augsburg II nicht über ein Unentschieden hinausgekommen © IMAGO/kolbert-press

Dante: „Sie haben uns das Leben schwer gemacht“

„Es war heute nicht so leicht, sich noch mehr Chancen rauszuspielen. Augsburg hat in der Defensivreihe mit einem tiefen Block gespielt und war gut organisiert. Sie haben uns das Leben sehr schwer gemacht. Wir müssen jetzt aber positiv bleiben und hart weiterarbeiten, denn am Freitag wartet auf uns schon das nächste Spiel“, wird Dante auf der vereinseigenen Website zitiert.

Eine gute Gelegenheit hatte beispielsweise David Heindl, der in der 63. Minute aus halbrechter Position mit seinem Kopfball die Augsburger Latte wackeln ließ und den Abpraller erneut per Kopf knapp über den Querbalken setzte. Fünf Minuten später scheiterte auch noch Bastian Assomo freistehend aus kürzester Distanz.

Verletzungspech bei Bayern II

Dann wurde es richtig bitter: Benno Schmitz, der erst in der 78. Minute für Vincent Manuba eingewechselt worden war, verletzte sich bei einer Klärungsaktion.

Schmitz musste vom Feld, und weil Dante schon fünfmal gewechselt hatte, mussten die Bayern die Partie in Unterzahl beenden.

DEINE MEINUNG

Bayern II liegt nach acht Spielen mit acht Punkten auf dem 15. Tabellenplatz. Augsburg II hat ein Spiel mehr absolviert und belegt mit zwölf Punkten Rang neun.

1860 München lässt Punkte liegen

Auch 1860 München war am Dienstag im Einsatz. Die Löwen verspielten bei der SpVgg Greuther Fürth II eine 1:0-Führung und kamen ebenfalls nicht über ein Unentschieden hinaus. Den Treffer von Michael Eberwein (7.) konterte Jakob Engel mit einem verwandelten Elfmeter (65.) zum 1:1-Endstand.

Die noch ungeschlagenen Löwen liegen mit 14 Punkten auf Platz fünf. Greuther Fürth II hat sieben Zähler und befindet sich auf Platz 17.