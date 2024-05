Stuttgarter Kickers werfen Aufstieg weg! Ausgerechnet dieses Team jubelt

Der VfB Stuttgart II spielt nächste Saison in der 3. Liga! Durch den eigenen 2:0-Erfolg gegen Hoffenheim II und die Niederlage des Stadtrivalen Stuttgarter Kickers (0:3 gegen Homburg) springt die U21 des Bundesligisten am letzten Spieltag an die Tabellenspitze der Regionalliga Südwest und steigt nach acht Jahren Abstinenz wieder in die 3. Liga auf.