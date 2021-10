Borussia Mönchengladbach: Sperre von Heiko Vogel auf fünf Spiele erhöht

Der WDFV reagierte und gab den Fall an das Verbandsgericht, um auch den Tatbestand der Diskriminierung klären zu lassen. Dieses kam zu dem Schluss die Sperre von zwei auf fünf Spiele zu erhöhen. Also muss Gladbachs Reserve auch in den beiden kommenden Spielen gegen den FC Weegberg-Beeck und den SV Rödinghausen auf Vogel verzichten.