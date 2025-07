Herbe BVB-Abreibung bei Neustart unter Tullberg

Die Amateure von Borussia Dortmund haben am Sonntag zum Start der neuen Regionalliga -Saison eine herbe Abreibung kassiert.

Zwei Elfmeter ziehen dem BVB den Zahn

Georg Ermolaev schockte den ambitionierten Nachwuchs des BVB nach 59 Minuten, Medin Kojic verpasste den Schwarz-Gelben in der 73. Minute per Elfmeter den nächsten Dämpfer. Für die endgültige Entscheidung sorgte der eingewechselte Stefano Marino, der ebenfalls per Strafstoß traf (80.).