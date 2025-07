Kult-Stürmer gibt überraschendes Comeback bei Schalke

Pierre-Michel Lasogga hat im Sommer eigentlich seine Karriere beendet. Doch am Samstag steht er überraschend in einem Pflichtspiel auf dem Rasen.

Der langjährige HSV-Stürmer hatte im Sommer eigentlich seine aktive Laufbahn beendet , doch aufgrund personeller Engpässe schnürte Lasogga am Samstag doch wieder seine Fußballschuhe.

Lasogga „außerplanmäßig“ im Spieltagskader

Wegen des kurzfristigen Ausfalls von Stürmer Bojan Potnar rückte der Routinier gegen den SC Wiedenbrück „außerplanmäßig“ in den Spieltagskader, wie es beim X-Account der Knappenschmiede vor Anpfiff hieß.

Zunächst stand Lasogga in seiner eigentlichen Rolle als Co-Trainer an der Seitenlinie. In der 80. Minute wurde er dann für Edion Gashi beim Zwischenstand von 1:2 aus Sicht der Schalker Youngster eingewechselt.