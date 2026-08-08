0:4 nach 14 Minuten - irrwitziges Spiel mit Schalke 04 II

Thomas Sevastiadis 08.08.2026 • 22:28 Uhr Nach 14 Minuten steht es 4:0, am Ende gewinnen die Gäste. In der Regionalliga West nimmt das Spiel zwischen dem 1. FC Bocholt und der Schalker U23 einen irrwitzigen Verlauf.

Die Schalker Amateure haben in der Regionalliga West eine verrückte Achterbahnfahrt hingelegt. In den ersten 14 Minuten musste der FC Schalke 04 II im Auswärtsspiel beim 1. FC Bocholt bereits einen 0:4-Rückstand hinnehmen. Am Ende erreichte die U23 der Königsblauen allerdings noch in dramatischer Art und Weise ein 5:4. In der 97. Minute verschoss Bocholt sogar einen Elfmeter und verpasste es, diesem spektakulären Spiel eine weitere Wende zu verleihen.

Vor 3310 Zuschauern lieferten die Schwatten gleich zu Beginn eine furiose Offensivshow ab. Am ersten Spieltag noch torlos gewesen, zeigten die Bocholter in der Anfangsphase ein komplett neues Gesicht. Unter anderem Malek Fakhro zeigte sich bärenstark und verzeichnete zwei Tore und eine Vorlage. Bocholt nahm anschließend den Fuß vom Gaspedal. Angesichts dieser frühen Überrumpelung zeigte sich der Schalke-Nachwuchs sichtlich benommen.

Unglaubliche Aufholjagd von Schalke II

Kurz vor der Pause erzielte Schalke II dann noch einen Ehrentreffer, der aber keiner sein sollte. Mit breiter Brust kamen die Knappen aus der Kabine und erzielten gleich in der 49. Minute das 2:4. Mit einem Doppelschlag in der 80. und 83. Minute schafften die Amateure aus Gelsenkirchen tatsächlich noch den Ausgleich gegen die panischen Schwatten.

Der 18-jährige Malik Tubic war dann derjenige, der das Schicksal von Bocholt besiegelte und eine unfassbare Aufholjagd in der 91. Minute krönen durfte. Die anschließende Ekstase der Gelsenkirchener verlängerte die Nachspielzeit um ein paar Minuten und erlaubte Bocholt in der 95. Minute immerhin noch, einen Strafstoß rauszuholen. Stipe Batarilo-Cerdic fasste sich vor heimischer Kulisse ein Herz und feuerte den Ball gegen den Pfosten.