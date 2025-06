"Ablenkung" nach EM-Finale: Reitz heiratet am Wochenende

Rocco Reitz war nach dem EM-Finale am Boden zerstört, die Niederlage gegen England in der Verlängerung (2:3) hatte dem U21-Nationalspieler sichtbar zugesetzt. Wie gut, dass schnelle Abwechslung in Sicht ist. "Meine Hochzeit wartet am Wochenende. Ich hoffe, das lenkt mich ein bisschen ab", sagte der 23-Jährige von Borussia Mönchengladbach bei Sat.1.