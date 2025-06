Früher Verletzungs-Schock für Deutschlands U21!

Verletzungsschock für Deutschlands U21 ! Abwehrchef Max Rosenfelder musste im EM -Halbfinale gegen Frankreich (Jetzt im Liveticker) in der 11. Minute verletzungsbedingt vom Feld.

Nach einem Laufduell an der eigenen Torauslinie fasste sich der Innenverteidiger vom SC Freiburg an den linken Oberschenkel und humpelte schließlich - gestützt von zwei Betreuern - in die Kabine.