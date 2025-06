Di Salvo über Rosenfelder-Verletzung: "Ein Schock"

In den Armen seines Trainers fing Max Rosenfelder bitterlich an zu weinen - und auch Antonio Di Salvo wurde emotional. „Erstmal habe ich nichts gesagt, weil man in solchen Situationen gar nicht weiß, was man sagen soll“, sagte der 46-Jährige nach dem 3:0 (2:0)-Sieg der deutschen U21 im EM-Halbfinale gegen Frankreich, den sein Abwehrchef gar nicht so richtig feiern konnte.