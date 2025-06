"Eistonne und Pizza": U21 sammelt sich nach Kraftakt

"Wir sind erstmal froh, im Halbfinale zu stehen. Wir haben uns das Leben unnötig schwer gemacht", sagte Di Salvo nach dem 3:2 (2:2, 0:0) nach Verlängerung in Dunajska Streda am Sat.1-Mikrofon. Die Italiener glichen in doppelter Unterzahl in der Nachspielzeit (90.+6) noch aus, doch der eingewechselte Freiburger Merlin Röhl avancierte in der Verlängerung zum Matchwinner. "Ich persönlich genieße es sehr. Einfach ein schöner Moment mit der Mannschaft zusammen", sagte Röhl über seinen Siegtreffer in der 117. Minute.